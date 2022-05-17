Генменеджер «Миннесоты» о контракте Фиалы: «Неопределенность – хорошее слово. Но мы будем ничуть не хуже в следующем сезоне»

не уверен, что останется в «Миннесоте».

Швейцарец набрал 85 (33+52) очков в 82 матчах регулярного чемпионата . Он может стать ограниченно свободным агентом после годового контракта с кэпхитом 5,1 миллиона долларов.

«Есть неопределенность. Мы бы хотели сохранить Кевина в составе, но я не знаю, возможно ли это.

Нам нужно немного вникнуть в этот вопрос и посмотреть, что мы можем сделать. Неопределенность – это хорошее слово для этой ситуации», – сказал генеральный менеджер.

В следующих трех сезонах у клуба будут проблемы с потолком зарплат из-за штрафов в результате выкупа контрактов и .

«Это та позиция, в которой мы находимся. Вот и все. Мы справимся с этим. Я думаю, что в следующем году мы будем ничуть не хуже.

Хотели бы мы иметь место в платежной ведомости? Конечно, хотели бы. Но мы точно знали, что делаем. Мы точно знали, в какое положение себя ставим. Я бы сделал это снова», – заявил Герин.