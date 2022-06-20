Варламов – 13-й в списке игроков, которых могут обменять, Дебринкет – 1-й, Фиала – 2-й, Гибсон – 5-й (Daily Faceoff)

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Daily Faceoff опубликовал рейтинг игроков, которых могут обменять.

В список потенциальных обменов по версии инсайдера Фрэнка Серавалли вошел вратарь «Айлендерс» Семен Варламов.

1. Алекс Дебринкет («Чикаго»)

2. Кевин Фиала («Миннесота»)

3. Джейкоб Чикран («Аризона»)

4. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)

5. Джон Гибсон («Анахайм»)

6. Энтони Деанджело («Каролина»)

7. 2-й общий выбор на драфте НХЛ («Нью-Джерси»)

8. Тайсон Бэрри («Эдмонтон»)

9. Павел Заха («Нью-Джерси»)

10. Йеспер Братт («Нью-Джерси»)

...13. Семен Варламов («Айлендерс»)

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