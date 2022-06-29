Полтапов об игре в КХЛ, МХЛ и ВХЛ: «В ЦСКА выстроена система с идентичными требованиями в каждой команде. Единственная разница состоит в скоростях»

подвел итоги сезона-2021/22.

– Как оценишь для себя прошлый сезон? Тебе удалось дебютировать за первую команду…

– Смазанный сезон получился, так как я сыграл во всех трех лигах. Концовку в я провел хорошо, так как нам удалось далеко пройти и занять второе место, да и по личной статистике все получилось неплохо. Но что было до этого… Сложно сказать.

– Насколько сложно тебе было переключаться от лиги к лиге?

– У нас выстроена система с идентичными требованиями в каждой команде. Единственная разница состоит в скоростях.

– А с точки зрения психологии тебе не было сложно? Одно дело – играть в МХЛ со своими сверстниками, и совсем другое – в первой команде, где ты младше всех.

– Все наши старшие ребята – отличные люди, которые всегда поддержат, помогут и подскажут какие-то нужные вещи.

– В твоем возрасте прогресс должен идти не по дням, а по часам. В чем конкретно тебе удалось прибавить за этот сезон?

– Я набрался опыта, а также прибавил в скорости принятия решений и в действиях. Играя со старшими, ты понимаешь, что думать и играть нужно быстрее, – сказал нападающий .