Сакик выиграл Кубок Стэнли как игрок и менеджер «Колорадо». Это 4-й дубль за одну команду, Лестер Патрик сделал его в один год

выиграл Кубок Стэнли как игрок и генменеджер .

Клуб из Денвера стал обладателем трофея, обыграв в финале «Тампу» (4-2, 2:1 в шестом матче).

Сакик был капитаном чемпионских команд «Эвеланш» в 1996 и 2001 годах. С 2013 года он работает генеральным менеджером клуба.

До него Кубок Стэнли с одной командой в качестве игрока и генменеджера выигрывали только 3 человека – Лестер Патрик ( ), Милт Шмидт ( ) и Серж Савар («Монреаль»).

При этом Лестер Патрик сделал свой дубль в один год. В 1928 году во втором матче финальной серии с «Монреаль Марунс» (2:1 ОТ, 3-2) он вынужден был заменить травмированного вратаря Лорна Шабо.

44-летний менеджер отразил 18 бросков из 19 и одержал победу в матче.

Сакик – 9-й обладатель Кубка Стэнли в истории, побеждавший как игрок и генменеджер