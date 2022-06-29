Журавлев о «Колорадо»: «Ничего страшного, если в первый год спустят в АХЛ. Это только на пользу пойдет. Буду играть, стиснув зубы, доказывать»

Даниил Журавлев прокомментировал свое решение уехать в .

– Уже знаете, когда выезжаете в Денвер в расположение ?

– Все в процессе. У «Колорадо» только закончился финал Кубка Стэнли. Думаю, скоро мне сообщат, когда приезжать, расскажут, что будет с графиком.

– Не страшно, что придется пробиваться сквозь конкуренцию в лучшей команде НХЛ?

– Нет. Все зависит от меня. Как приеду, как себя покажу. Я не питаю надежд, что приеду и сразу стану играть. Считаю, что ничего страшного не случится, если в первый год спустят в . Это только на пользу пойдет. К канадскому хоккею надо привыкать.

– «Колорадо» выбрало вас на драфте в 2018 году. Как часто с тех пор с вами связывалось руководство клуба?

– Часто. Звонят, узнают, как я готовлюсь, каков мой прогресс. Общался с , он звонил регулярно, два-три раза в неделю.

– Когда приняли решение, что в этом году не остаетесь в и едете за океан?

– Это решение пришло ко мне после Нового года. Понятно, что здесь, в Казани, хорошее время для меня, хорошие условия. Но хотелось выйти из зоны комфорта. В КХЛ уже играешь как-то по накатанной. Захотелось доказать себе, что у меня получится в НХЛ. Даже если спустят в АХЛ, буду играть, стиснув зубы, доказывать.

– Вы твердо намерены цепляться за шанс заиграть в НХЛ до последнего? Не будет такого, что вернетесь через полгода, если не пойдет?

– Контракт у меня подписан на два года. Их я точно проведу в НХЛ. А дальше будет видно. До истечения этого соглашения точно не вернусь в КХЛ, – сказал защитник «Колорадо».