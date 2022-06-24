Еременко о лучшем вратаре в мире: «Василевский, конечно. Бобровский чуть-чуть ушел, раньше я кайфовал, когда смотрел на него»

считает Андрея Василевского лучшим вратарем в мире.

– Кто сейчас лучший вратарь в мире?

– Конечно же, наверное, Вася.

Серега Бобровский, мне кажется, чуть-чуть ушел. Раньше он здорово играл, в «Коламбусе». Я прям реально кайфовал, когда смотрел на него. А сейчас у него что-то поменялось в жизни.

– Как ты можешь объяснить, что у нас сейчас в действительно россыпь вратарей? Если будет условный Кубок мира, я вообще не представляю, как можно выбрать между Василевским, Шестеркиным сейчас и тем же Бобровским, Сорокиным. Федотов сейчас поехал туда и тоже, думаю, что будет сильным. Почему так произошло?

– Школа. Школа российская работает. Это показатель, – сказал экс-вратарь «Динамо».

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