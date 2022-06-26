Игорь Шестеркин: «В России на самом деле очень хорошая система подготовки вратарей. Много шикарных специалистов»

считает, что в России хорошая система подготовки вратарей.

– За последние шесть лет российские вратари трижды выиграли «Везину». Означает ли это, что в России сложилась мощная система подготовки голкиперов?

– У нас на самом деле очень хорошая система подготовки вратарей. Много шикарных специалистов, которые преподносят вратарям определенные вещи.

Все молодцы, для нас послужило примером, когда уезжали Набоков, Брызгалов, Хабибулин. Тянемся за ними и стараемся достичь подобных высот, – сказал вратарь .

В этом году Шестеркин выиграл приз «Везина Трофи» с максимальным отрывом в истории.

В 2017 году приз лучшему вратарю сезона получил (во второй раз в карьере, впервые – в 2013 году), в 2019 году – .

Тренер вратарей Франсилия о том, что в Америке шаблонная подготовка голкиперов: «В России игрокам позволяют решать, какие инструменты использовать»