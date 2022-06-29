Тренер вратарей «Динамо»: «Еременко – открытый, честный парень. Я думаю, такие люди не давят своим авторитетом, а только помогают молодым»

Тренер вратарей «Динамо» поделился мнением об Александре Еременко.

– В «Динамо» полностью сменилась вратарская линия. Многие говорили, что молодым вратарям было психологически тяжело рядом с Еременко, ибо все невольно сравнивали с его игрой…

– Очень сложный вопрос, потому что я не работал с Александром. Но недавно мы с ним познакомились, и я уверен, что это не тот человек, который будет давить.

Это открытый, добрый, честный парень. Я думаю, что такие люди только помогают молодым, а не давят своим авторитетом, – сказал Константин Власов.

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