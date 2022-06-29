Пол хочет остаться в «Тампе»: «Мне здесь нравится. Разговариваю с агентом, он знает мое мнение»

Ник Пол заявил, что хотел бы остаться в «Тампе».
27-летний форвард Пол стал игроком «молний» на дедлайне этого года в результате обмена из «Оттавы».
В плей-офф набрал 9 (5+4) очков в 23 матчах. Его текущий кэпхит – 1,35 млн долларов.
«Конечно, мне здесь нравится. Этим летом я буду свободным агентом, но в «Тампе» мне очень понравилось.
Прямо сейчас я разговариваю со своим агентом, и он знает мое мнение. Посмотрим, что получится. В этой команде все на высшем уровне. Еще один момент – это собравшаяся здесь группа парней. Это невероятные ребята.
Все, чего они хотят, – добиться успеха. Все вместе. И при этом у каждого есть голос», – сказал Пол.
Генменеджер «Тампы» о Поле, Палате и Рутте: «Хотим оставить всех троих. Я уже связался с их агентами»