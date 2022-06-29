Генменеджер «Тампы»: «Не думаю, что мы закончили гонку за Кубками Стэнли. В какой-то момент звезды снова сойдутся, надеюсь»

Генеральный менеджер считает, что команда продолжит борьбу за Кубок Стэнли.

«Молнии» уступили «Колорадо» (2-4) в финале розыгрыша этого года. До этого клуб выиграл 2 трофея подряд (2020, 2021 годы).

«Я не думаю, что мы закончили гонку за Кубками Стэнли. Мы планируем быть по-настоящему конкурентоспособной командой в обозримом будущем.

Надеюсь, звезды снова сойдутся для нас в какой-то момент, и мы вернем в Тампа-Бэй», – сказал .

«Тампа» проиграла, но она вернется. Нужно немного волшебства с платежкой