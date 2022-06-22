Сакик, Брисбуа и Друри – претенденты на приз лучшему генменеджеру сезона НХЛ

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Джо Сакик, Жюльен Брисбуа и Крис Друри – претенденты на приз лучшему генменеджеру НХЛ.

За обладателя приза имени Джима Грегори голосуют 32 генеральных менеджера клубов, 5 представителей руководства лиги и 5 журналистов. 

В отличие от других призов, голосование проходит после второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Победитель будет объявлен во время драфта НХЛ-2022, который пройдет в Монреале 7-8 июля. 

Сакик стал генменеджером «Колорадо» в 2013 году. В этом сезоне клуб впервые с 2001 года дошел до финала Кубка Стэнли. Прошлым летом «Эвеланш» выменяли вратаря Дарси Кюмпера у «Аризоны» и подписали форварда Даррена Хелма, много лет отыгравшего за «Детройт».

Также «лавины» были активны в дедлайн, состав команды пополнили защитник Джош Мэнсон, форварды Эндрю Кольяно и Арттури Лехконен. 

Брисбуа руководит «Тампой» с 2018 года. «Молнии» в третий раз подряд дошли до финала Кубка Стэнли.

В межсезонье команда привлекла вратаря Брайана Эллиотта и форварда Кори Перри, а на дедлайне выменяла форвардов Брэндона Хэйгла и Ника Пола. 

Друри попал в число соискателей награды в первый же сезон самостоятельной работы с «Рейнджерс». Он был назначен на пост генменеджера в мае 2021 года. В этом сезоне команда из Нью-Йорка дошла до финала конференции впервые с 2015 года.

Клуб подписал форвардов Барклая Гудроу и Райана Ривса, продлил соглашения с форвардом Микой Зибанежадом и защитником Адамом Фоксом, а на дедлайне выменял форвардов Фрэнка Ватрано и Эндрю Коппа. 

В прошлые 2 года обладателем приза становился Лу Ламорелло («Айлендерс»). Награда вручается с 2010 года. 

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