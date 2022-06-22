Сакик, Брисбуа и Друри – претенденты на приз лучшему генменеджеру сезона НХЛ

Джо Сакик, Жюльен Брисбуа и Крис Друри – претенденты на приз лучшему генменеджеру НХЛ.
За обладателя приза имени Джима Грегори голосуют 32 генеральных менеджера клубов, 5 представителей руководства лиги и 5 журналистов.
В отличие от других призов, голосование проходит после второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Победитель будет объявлен во время драфта НХЛ-2022, который пройдет в Монреале 7-8 июля.
Сакик стал генменеджером «Колорадо» в 2013 году. В этом сезоне клуб впервые с 2001 года дошел до финала Кубка Стэнли. Прошлым летом «Эвеланш» выменяли вратаря Дарси Кюмпера у «Аризоны» и подписали форварда Даррена Хелма, много лет отыгравшего за «Детройт».
Также «лавины» были активны в дедлайн, состав команды пополнили защитник Джош Мэнсон, форварды Эндрю Кольяно и Арттури Лехконен.
Брисбуа руководит «Тампой» с 2018 года. «Молнии» в третий раз подряд дошли до финала Кубка Стэнли.
В межсезонье команда привлекла вратаря Брайана Эллиотта и форварда Кори Перри, а на дедлайне выменяла форвардов Брэндона Хэйгла и Ника Пола.
Друри попал в число соискателей награды в первый же сезон самостоятельной работы с «Рейнджерс». Он был назначен на пост генменеджера в мае 2021 года. В этом сезоне команда из Нью-Йорка дошла до финала конференции впервые с 2015 года.
Клуб подписал форвардов Барклая Гудроу и Райана Ривса, продлил соглашения с форвардом Микой Зибанежадом и защитником Адамом Фоксом, а на дедлайне выменял форвардов Фрэнка Ватрано и Эндрю Коппа.
В прошлые 2 года обладателем приза становился Лу Ламорелло («Айлендерс»). Награда вручается с 2010 года.