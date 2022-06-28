Артем Михеев: «Немировски предоставляет свободу действий. Не было такого, чтобы мы что-то переделывали несколько раз»

поделился впечатлениями от работы с тренером Дэвидом Немировски.

– Спустя 14 матчей регулярки вас обменяли в «Торпедо», а «Трактор» вновь не попал в плей-офф. Как отреагировали на очередной обмен?

– Я не так много играл, к тому же меня спускали в вышку, поэтому и хотел обмена. Руководство «Торпедо» как раз вышло на меня и сказало, что заинтересовано во мне.

– Каким показался и его хоккей после этапа в Челябинске?

– У него своя система. Главное отличие – он не повторяет по сто раз, а скажет один раз, и все.

Также Немировски предоставляет свободу действий. Не было такого, чтобы мы что-то переделывали по несколько раз, в этом смысле он доверяет игрокам.

– В был ваш второй плей-офф в карьере . Чего не хватило в первом раунде против «Ак Барса»?

– Плей-офф – лучшее время для игроков, и там совсем другой хоккей по сравнению с регуляркой. Было много-много моментов, которые не использовали, поэтому и не прошли дальше, – сказал нападающий «Торпедо».