Артем Михеев: «Немировски предоставляет свободу действий. Не было такого, чтобы мы что-то переделывали несколько раз»

Артем Михеев поделился впечатлениями от работы с тренером Дэвидом Немировски.
– Спустя 14 матчей регулярки вас обменяли в «Торпедо», а «Трактор» вновь не попал в плей-офф. Как отреагировали на очередной обмен?
– Я не так много играл, к тому же меня спускали в вышку, поэтому и хотел обмена. Руководство «Торпедо» как раз вышло на меня и сказало, что заинтересовано во мне.
– Каким показался Дэвид Немировски и его хоккей после этапа в Челябинске?
– У него своя система. Главное отличие – он не повторяет по сто раз, а скажет один раз, и все.
Также Немировски предоставляет свободу действий. Не было такого, чтобы мы что-то переделывали по несколько раз, в этом смысле он доверяет игрокам.
– В «Торпедо» был ваш второй плей-офф в карьере КХЛ. Чего не хватило в первом раунде против «Ак Барса»?
– Плей-офф – лучшее время для игроков, и там совсем другой хоккей по сравнению с регуляркой. Было много-много моментов, которые не использовали, поэтому и не прошли дальше, – сказал нападающий «Торпедо».