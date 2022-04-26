Гендиректор «Трактора» о новом контракте Шабанова: «Максим хорошо зарекомендовал себя после вынужденного с нашей стороны обмена Абрамова»

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Гендиректор «Трактора» назвал обмен Виталия Абрамова вынужденным.

Иван Савин высказал такое мнение, комментируя подписание нового контракта с нападающим Максимом Шабановым.

«Считаем, что Максим Шабанов уже является игроком, состоявшимся на уровне КХЛ.

После вынужденного с нашей стороны обмена Виталия Абрамова он хорошо зарекомендовал себя в первой команде, уверенно вошел в ритм лиги и вписался в игровую модель «Трактора».

Шабанов хорошо держит шайбу, у него светлая голова, отличное видение площадки и прекрасное катание – это основополагающие вещи в современном хоккее.

Надеемся, что он будет прогрессировать в нашей команде и дальше», – сказал генеральный директор челябинского клуба.

По ходу сезона КХЛ Абрамов был обменян в ЦСКА на Артема Блажиевского.

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