Гендиректор «Трактора» о новом контракте Шабанова: «Максим хорошо зарекомендовал себя после вынужденного с нашей стороны обмена Абрамова»

Гендиректор «Трактора» назвал обмен Виталия Абрамова вынужденным.
Иван Савин высказал такое мнение, комментируя подписание нового контракта с нападающим Максимом Шабановым.
«Считаем, что Максим Шабанов уже является игроком, состоявшимся на уровне КХЛ.
После вынужденного с нашей стороны обмена Виталия Абрамова он хорошо зарекомендовал себя в первой команде, уверенно вошел в ритм лиги и вписался в игровую модель «Трактора».
Шабанов хорошо держит шайбу, у него светлая голова, отличное видение площадки и прекрасное катание – это основополагающие вещи в современном хоккее.
Надеемся, что он будет прогрессировать в нашей команде и дальше», – сказал генеральный директор челябинского клуба.
По ходу сезона КХЛ Абрамов был обменян в ЦСКА на Артема Блажиевского.