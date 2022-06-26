Воронков признан самым ценным игроком турнира ФХР по хоккею «3 на 3»

признан самым ценным игроком турнира по хоккею «3 на 3».

25 июня в Балашихе ФХР провела чемпионат по хоккею в формате «3 на 3».

Он завершился победой команды Казани, которая в финале обыграла Москву по буллитам – 2:1.

После завершения турнира ФХР отметила индивидуальными призами лучших игроков. Самым ценным хоккеистом стал Дмитрий Воронков из сборной Казани.

Его партнер по команде Вячеслав Пекса был признан лучшим вратарем. Среди защитников был отмечен игрок обороны Москвы Александр Никишин.

Автором лучшего гола стал из сборной Санкт-Петербурга, а форвард Москвы Петр Яковлев получил звание лучшего снайпера.

Загитова вновь посетила хоккейный турнир с участием Воронкова