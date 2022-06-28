Журналист из Денвера отдал Кадри 2-е место в голосовании на «Конн Смайт». Больше его никто не упомянул

Журналист из Денвера поставил на 2-е место в голосовании на «Конн Смайт».

Представитель Denver Post Майк Чэмберс стал единственным, кто упомянул нападающего «Колорадо». На первое место он поставил Кэйла Макара, на третье – Нэтана Маккиннона.

Этот голос позволил Кадри разделить 5-е место в голосовании с группой игроков.

В победном для денверцев плей-офф форвард набрал 15 (7+8) очков в 16 играх.

По его ходу Кадри стал жертвой расистских оскорблений со стороны болельщиков «Сент-Луиса». Это произошло после эпизода с травмой вратаря «блюзменов» Джордана Биннингтона в ходе серии второго раунда.

«Поцелуйте меня в зад. Все те, кто считал меня обузой». Кадри – хейтерам после победы в Кубке Стэнли

Назем Кадри годами считался парнем, который подведет в важный момент. Но в этом походе он справился и помог «Колорадо» взять кубок