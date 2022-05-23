Кадри угрожали убийством после столкновения с Биннингтоном. Полиция ведет расследование

Полиция расследует расистские угрозы в адрес .

Форвард во время игры против столкнулся с защитником Калле Росеном и вратарем . Голкипер получил травму и не смог продолжить матч.

После этого Аким Алиу, один из основателей альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance), написал: «Кадри подвергся стольким расистским нападкам и угрозам, что пришлось вызвать полицию».

О том, что полиция расследует эти угрозы, сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, отправив сообщение The Associated Press.

«Мы серьезно относимся к угрозам в адрес любого из наших игроков или другого члена клуба. Мы поддерживаем связь с полицейским управлением Сент-Луиса, и они применяют усиленные меры безопасности как на арене, так и в отеле», – заявил Дэйли.

Сотрудники AP обнаружили посты, в которых владельцы аккаунтов называли хоккеиста «арабской мразью», а также упоминали терроризм. Другие сообщения, которые позже были удалены, содержали угрозы убийством.