Маккиннон о Кросби: «Я был на двух его вечеринках, так что он мой должник. Лучше бы ему прийти»

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Нэтан Маккиннон пригласил Сидни Кросби отпраздновать с ним победу в Кубке Стэнли.

«Колорадо» обыграл «Тампу» в шести матчах финальной серии (4-2), победив сегодня со счетом 2:1.

– Придет ли Кросби на вашу вечеринку?

– Лучше бы ему прийти. Я был на двух его вечеринках, так что он мой должник, – сказал канадский форвард.

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