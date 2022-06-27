Маккиннон о Кросби: «Я был на двух его вечеринках, так что он мой должник. Лучше бы ему прийти»

Нэтан Маккиннон пригласил Сидни Кросби отпраздновать с ним победу в Кубке Стэнли.
«Колорадо» обыграл «Тампу» в шести матчах финальной серии (4-2), победив сегодня со счетом 2:1.
– Придет ли Кросби на вашу вечеринку?
– Лучше бы ему прийти. Я был на двух его вечеринках, так что он мой должник, – сказал канадский форвард.
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