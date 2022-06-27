Ничушкин выложил победное фото из раздевалки. Почти голышом – из одежды только пояс с логотипом НХЛ

выложил победное фото из раздевалки, почти что без одежды.

На фото, выложенном в соцсеть, он стоит почти голышом, прикрываясь только поясом с логотипом .

Форвард отмечает победу в розыгрыше Кубка Стэнли. В финале «Эвс» одержали победу над «Тампой» (4-2, 2:1 в шестом матче).

Трофей стал для 27-летнего нападающего первым в карьере. В победном плей-офф он набрал 15 (9+6) очков в 20 матчах, в финальной серии – 6 (4+2) баллов в 6 играх.

Фото: соцсеть Валерия Ничушкина.

Великий день Ничушкина: чуть не забил Василевскому, крепко обнял его, поднял Кубок Стэнли и сфотографировался почти голым