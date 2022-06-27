Ничушкин выложил победное фото из раздевалки. Почти голышом – из одежды только пояс с логотипом НХЛ

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Валерий Ничушкин выложил победное фото из раздевалки, почти что без одежды. 

На фото, выложенном в соцсеть, он стоит почти голышом, прикрываясь только поясом с логотипом НХЛ.

Форвард «Колорадо» отмечает победу в розыгрыше Кубка Стэнли. В финале «Эвс» одержали победу над «Тампой» (4-2, 2:1 в шестом матче). 

Трофей стал для 27-летнего нападающего первым в карьере. В победном плей-офф он набрал 15 (9+6) очков в 20 матчах, в финальной серии – 6 (4+2) баллов в 6 играх. 

Фото: соцсеть Валерия Ничушкина. 

Великий день Ничушкина: чуть не забил Василевскому, крепко обнял его, поднял Кубок Стэнли и сфотографировался почти голым

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