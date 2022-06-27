Ничушкин выиграл Кубок Стэнли. Это его первый трофей в карьере

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Валерий Ничушкин выиграл Кубок Стэнли, это его первый трофей в карьере.

Российский форвард «Колорадо» принял участие в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (2:1, 4-2 в серии).

Всего в победном плей-офф на его счету 15 (9+6) очков в 20 матчах. В финальной серии – 6 (4+2) баллов в 6 играх.

Этот трофей стал для 27-летнего Ничушкина первым в карьере. В КХЛ он дважды играл в финалах Кубка Гагарина, где его команды уступали («Трактор» в 2013 году, ЦСКА в 2018 году). 

На уровне сборных в активе Валерия бронзовые медали МЧМ-2013 и ЧМ-2017.

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