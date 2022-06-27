Сакик – 8-й обладатель Кубка Стэнли в истории, побеждавший как игрок и генменеджер

выиграл как игрок и генменеджер .

Клуб из Денвера стал обладателем трофея, обыграв в финале «Тампу» (4-2, 2:1 в шестом матче).

Сакик был капитаном чемпионских команд «Эвеланш» в 1996 и 2001 годах. С 2013 года он работает генеральным менеджером клуба.

Его дубль стал 8-м в истории.

Ранее такое удавалось Эдди Жерару (2 в качестве игрока + 1 в качестве генменеджера), Лестеру Патрику (2+4), Арту Россу (2+3), Джеку Адамсу (2+7), Сержу Савару (8+2), Бобу Гейни (5+1) и (1+1).

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