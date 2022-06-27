Лехконен – 7-й игрок в истории с победными голами в финале Кубка Стэнли и раунде перед ним в одном плей-офф

Арттури Лехконен принес победу в финале Кубка Стэнли и в финале конференции.

Финский форвард забросил решающую шайбу в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» (2:1, 4-2).

В финале конференции с «Эдмонтоном» (4-0) в его активе оказался гол в овертайме четвертого матча серии (6:5 ОТ).

Всего в истории НХЛ стало 7 случаев, когда игрок своим голом выводил команду в финал, а потом приносил победу в этом финале.

До 26-летнего финна преуспели Той Блэйк («Монреаль», 1946), («Айлендерс», 1983), Кен Лайнсмен («Эдмонтон», 1984), Бобби Смит («Монреаль», 1986), («Питтсбург», 2009) и («Лос-Анджелес», 2014).

В «Эвеланш» Лехконен пришел на дедлайне в результате обмена из «Монреаля».

Лехконен дважды за 2 года вывел разные команды в финал Кубка Стэнли, забив в овертаймах. Это 1-й случай в истории НХЛ