Лехконен – 7-й игрок в истории с победными голами в финале Кубка Стэнли и раунде перед ним в одном плей-офф

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Арттури Лехконен принес победу «Колорадо» в финале Кубка Стэнли и в финале конференции.

Финский форвард забросил решающую шайбу в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» (2:1, 4-2). 

В финале конференции с «Эдмонтоном» (4-0) в его активе оказался гол в овертайме четвертого матча серии (6:5 ОТ). 

Всего в истории НХЛ стало 7 случаев, когда игрок своим голом выводил команду в финал, а потом приносил победу в этом финале. 

До 26-летнего финна преуспели Той Блэйк («Монреаль», 1946), Майк Босси («Айлендерс», 1983), Кен Лайнсмен («Эдмонтон», 1984), Бобби Смит («Монреаль», 1986), Макс Тэлбот («Питтсбург», 2009) и Алек Мартинес («Лос-Анджелес», 2014). 

В «Эвеланш» Лехконен пришел на дедлайне в результате обмена из «Монреаля». 

Лехконен дважды за 2 года вывел разные команды в финал Кубка Стэнли, забив в овертаймах. Это 1-й случай в истории НХЛ

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