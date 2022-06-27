«Колорадо» – 2-й чемпион НХЛ в XXI веке с результатом 16-4 в плей-офф

«Колорадо» – 2-й чемпион НХЛ в XXI веке с результатом 16-4 в победном плей-офф.
Команда завоевала Кубок Стэнли с результатом 16-4. «Эвеланш» выиграли серии у «Нэшвилла» (4-0), «Сент-Луиса» (4-2), «Эдмонтона» (4-0) и «Тампы» (4-2).
Нынешний формат плей-офф действует с 1987 года (4 раунда стали проходить после присоединения клубов ВХА, но сначала 1-й раунд игрался до 3 побед).
Ранее только 5 чемпионов прошли победную дистанцию с 4 или менее поражениями при 16 победах. Рекорд принадлежит «Эдмонтону» (16-2 в 1988 году).
Результата 16-4 добились «Монреаль» в 1993 году, «Нью-Джерси» в 1995 году, «Детройт» в 1997 году и «Лос-Анджелес» в 2012 году.
«Колорадо» – чемпион! Отобрал Кубок Стэнли на глазах у болельщиков «Тампы»