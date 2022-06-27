«Колорадо» – 2-й чемпион НХЛ в XXI веке с результатом 16-4 в плей-офф

– 2-й чемпион НХЛ в XXI веке с результатом 16-4 в победном плей-офф.

Команда завоевала с результатом 16-4. «Эвеланш» выиграли серии у «Нэшвилла» (4-0), «Сент-Луиса» (4-2), «Эдмонтона» (4-0) и «Тампы» (4-2).

Нынешний формат плей-офф действует с 1987 года (4 раунда стали проходить после присоединения клубов ВХА, но сначала 1-й раунд игрался до 3 побед).

Ранее только 5 чемпионов прошли победную дистанцию с 4 или менее поражениями при 16 победах. Рекорд принадлежит «Эдмонтону» (16-2 в 1988 году).

Результата 16-4 добились в 1993 году, в 1995 году, в 1997 году и «Лос-Анджелес» в 2012 году.

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