Роман Ротенберг: «Кузьменко будет хорошим игроком в НХЛ, если получит игровое время и доверие тренера»

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Роман Ротенберг описал перспективы Андрея Кузьменко в НХЛ.

26-летний нападающий принял решение перейти в «Ванкувер». Россиянин, выступавший в СКА под руководством Ротенберга, подпишет однолетнее соглашение с канадским клубом.

«У Кузьменко прекрасные атакующие навыки, он хорош в большинстве, у него отличный бросок.

Андрей хорошо показывает себя в углах площадки, в слоте.

Если он получит игровое время и доверие тренера, то будет хорошим хоккеистом в НХЛ», – такой комментарий дал главный тренер СКА для североамериканского журналиста Рика Даливаля.

В конце апреле Ротенберг говорил, что Кузьменко «нечего делать в НХЛ».

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