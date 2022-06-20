Роман Ротенберг: «Кузьменко будет хорошим игроком в НХЛ, если получит игровое время и доверие тренера»

Роман Ротенберг описал перспективы Андрея Кузьменко в НХЛ.
26-летний нападающий принял решение перейти в «Ванкувер». Россиянин, выступавший в СКА под руководством Ротенберга, подпишет однолетнее соглашение с канадским клубом.
«У Кузьменко прекрасные атакующие навыки, он хорош в большинстве, у него отличный бросок.
Андрей хорошо показывает себя в углах площадки, в слоте.
Если он получит игровое время и доверие тренера, то будет хорошим хоккеистом в НХЛ», – такой комментарий дал главный тренер СКА для североамериканского журналиста Рика Даливаля.
В конце апреле Ротенберг говорил, что Кузьменко «нечего делать в НХЛ».