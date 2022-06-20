Роман Ротенберг: «Кузьменко будет хорошим игроком в НХЛ, если получит игровое время и доверие тренера»

описал перспективы в .

26-летний нападающий принял решение перейти в . Россиянин, выступавший в СКА под руководством Ротенберга, подпишет однолетнее соглашение с канадским клубом.

«У Кузьменко прекрасные атакующие навыки, он хорош в большинстве, у него отличный бросок.

Андрей хорошо показывает себя в углах площадки, в слоте.

Если он получит игровое время и доверие тренера, то будет хорошим хоккеистом в НХЛ», – такой комментарий дал главный тренер для североамериканского журналиста Рика Даливаля.

В конце апреле Ротенберг говорил, что Кузьменко «нечего делать в НХЛ».