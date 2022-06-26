Владимир Ткачев: «Копитар с другой планеты! У него развит игровой интеллект, настоящий центральный»

Владимир Ткачев поделился мнением об Анже Копитаре.

– Что особенного разглядели в Копитаре, которого называют «словенским Малкиным»?

– Если говорить о поведении вне льда, то ничего особенного. Он не смотрит ни на кого свысока. Что он, что Даути – звезды, но ведут себя скромно. Это простые ребята.

А на льду Копитар умный. Он очень хорошо видит площадку. У него развит игровой интеллект, настоящий центральный. Человек делает все очень быстро. С другой планеты! – сказал экс-нападающий «Лос-Анджелеса», ранее перешедший в «Авангард».