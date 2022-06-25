Ткачев о «Лос-Анджелесе»: «Ничего не выполнили из обещанного. Тренер сказал: «Ты похож на моего сына по манере игры». Они всегда говорят красиво»

объяснил, почему отказался от продления контракта с «Лос-Анджелесом».

– Вам ведь предлагали контракт в на следующий сезон?

– Да, звонили, предлагали односторонний контракт.

– Почему не согласились?

– Тренерский штаб остался тот же, гарантий никаких нет. Из того, что мне обещали, ничего не выполнили.

– Почему они заставили вас играть в стиле Артюхина? В чем смысл?

– Мне сказали, что два года вели меня, знают сильные стороны. Там хотят, чтобы шел в борьбу: вдруг у защитника киксанет, ты создашь момент партнеру. Больше на это смотрят.

– Но вы ведь на предсезонке сделали много результативных передач.

– В третьем звене на это не смотрят, забросили – побежали.

– А в первые два не проходили?

– По идее проходил. Но мне там даже не дали шанса сыграть.

– Хоть раз говорили с главным тренером [ ]?

– Один раз, перед отправкой в фарм-клуб.

Он объяснял мне ошибки и даже сказал: «Ты похож на моего сына по манере игры». Ну они всегда говорят красиво – я это знал. И понимал, что могут и не дать шанса.

– Можно ли говорить, что ошиблись с выбором клуба?

– Генеральный менеджер был заинтересован, чтобы я играл. Тренер видел по-другому, – сказал нападающий, перешедший в «Авангард».