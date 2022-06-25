Ткачев о «Лос-Анджелесе»: «Ничего не выполнили из обещанного. Тренер сказал: «Ты похож на моего сына по манере игры». Они всегда говорят красиво»

Владимир Ткачев объяснил, почему отказался от продления контракта с «Лос-Анджелесом».
– Вам ведь предлагали контракт в «Лос-Анджелесе» на следующий сезон?
– Да, звонили, предлагали односторонний контракт.
– Почему не согласились?
– Тренерский штаб остался тот же, гарантий никаких нет. Из того, что мне обещали, ничего не выполнили.
– Почему они заставили вас играть в стиле Артюхина? В чем смысл?
– Мне сказали, что два года вели меня, знают сильные стороны. Там хотят, чтобы шел в борьбу: вдруг у защитника киксанет, ты создашь момент партнеру. Больше на это смотрят.
– Но вы ведь на предсезонке сделали много результативных передач.
– В третьем звене на это не смотрят, забросили – побежали.
– А в первые два не проходили?
– По идее проходил. Но мне там даже не дали шанса сыграть.
– Хоть раз говорили с главным тренером [Тоддом Маклелланом]?
– Один раз, перед отправкой в фарм-клуб.
Он объяснял мне ошибки и даже сказал: «Ты похож на моего сына по манере игры». Ну они всегда говорят красиво – я это знал. И понимал, что могут и не дать шанса.
– Можно ли говорить, что ошиблись с выбором клуба?
– Генеральный менеджер был заинтересован, чтобы я играл. Тренер видел по-другому, – сказал нападающий, перешедший в «Авангард».