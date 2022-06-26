Алина Загитова: «Не устану признаваться в любви к хоккею! Мне кажется, формат 3х3 в скором времени станет о-очень популярным»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об увлечении хоккеем.

Накануне спортсменка посетила чемпионат ФХР по хоккею «3 на 3» в Балашихе.

«Не устану признаваться в любви к хоккею! 🏒

Вчера в Балашихе прошел чемпионат ФХР «3х3 Лига Ставок City Cup»! Конечно, я не могла его пропустить. 😄

Но приезжала я не просто посмотреть на матчи с трибун, а еще и принять участие в церемонии награждения! От души поздравляю призеров и победителей. 🏆 Вы снова и снова доказываете нам, что российский хоккей – самый зрелищный. 💪🏻

Очень здорово, что этот вид спорта не стоит на месте и постоянно развивается! Мне кажется, формат 3х3 в скором времени станет о-очень популярным! Кстати, а как вам такие динамичные матчи?» – написала Загитова в соцсети.