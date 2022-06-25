«Важнейшее событие в мировом спорте, требующее детального разбора и срочного обзвона». Ягудин пошутил о резонансе по боксерскому шоу с Загитовой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин пошутил об общественном резонансе вокруг мастер-класса по боксу с участием Алины Загитовой.

Шоу проходило сегодня в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».

«Так. Представители СМИ, надо срочно обзвонить 365 экспертов и разобрать весь бой.

Важнейшее событие в мировом спорте, требующее детального разбора и срочного обзвона.

А Алина молодец. Привлекла внимание к простому уроку по боксу», – написал Ягудин в соцсети.

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