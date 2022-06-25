Форвард «Флориды» Мамин может вернуться в КХЛ: «Планировал, что по-другому сезон сложится»

Максим Мамин не исключил возвращение в КХЛ.
– Что можете сказать насчет своего будущего?
– Процесс идет. До конца июля, думаю, определюсь с командой.
– КХЛ или НХЛ?
– Может быть, и Россия, и Америка.
– Здесь единственный вариант ЦСКА, у которого на вас права?
– В Россию я всю жизнь только ЦСКА рассматривал.
– Есть разочарование от года во «Флориде»? Игрового времени не так много было, хотя претензии к вам вряд ли могли быть.
– Все верно. Планировал, что по-другому сезон сложится, – сказал нападающий «Флориды».
27-летний россиянин набрал 14 (7+7) очков в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 11:54.