Купер о 6-м матче финала с «Колорадо»: «Нет сомнений, что «Тампа» лучше готова к таким ситуациям. Это опыт»

считает, что лучше готова к 6-му матчу финала за счет опыта.

«Лайтнинг» примут в шестом матче финала Кубка Стэнли при счете 2-3 в серии.

«Я думаю, нет сомнений, что мы лучше готовы к таким ситуациям. Это опыт.

Вы можете пойти в автошколу, написать тест и получить высший балл. Но это не значит, что когда вы сядете за руль, то станете чертовски хорошим водителем. Опыт имеет значение.

Да, он не гарантирует, что мы выиграем шестую игру. Но наш настрой и то, что мы уже бывали в подобных ситуациях, делают нашу подготовку лучше», – сказал главный тренер «молний».