Кравчук о Василевском в финале: «Пока против него работают все рикошеты. Что будет, если защите «Тампы» удастся их убрать?»

считает, что против Андрея Василевского в финале играют рикошеты.

Двукратный олимпийский чемпион поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» (3-2 после пяти матчей).

– В чем козыри «Тампы»?

– Прежде всего – Василевский, у которого феноменальная статистика именно в решающих матчах. Пока против него работают все рикошеты, в том числе и в последней встрече. Но что будет, если эти рикошеты защите «Тампы» удастся убрать? При этом нужно понимать, что они не случайные, соперник играет настолько активно и непредсказуемо, что оборона не успевает, идет паника – и все это ложится на плечи вратаря.

Другой плюс клуба из Флориды – кубковый опыт. «Тампа» знает, как соперников дожимать. В отличие от более молодого «Колорадо», который в решающий момент способен дрогнуть.

– В чем козыри «Колорадо»?

– Во-первых, на мой взгляд, у команды из Денвера глубже состав. Во-вторых, если у «Тампы» – лучший вратарь в серии, то у «Колорадо» – лучший защитник. Макар доминирует на льду и совсем не случайно ему отдали «Норрис Трофи».

– Ваш прогноз на развитие серии.

– Ее старт показал, что «Тампа» конкурентнее дома, чем в гостях, где лучше адаптирован к среднегорью. Поэтому победив в пятом матче и вернув серию домой на игру номер шесть, сделала большое дело.

Не удивлюсь, если она сравняет счет и все решится в седьмом матче в Денвере. Понятно, что фаворитом финала остается «Колорадо», но интрига вернулась, – сказал Кравчук.