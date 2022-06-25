Купер о нарушении численного состава у «Колорадо»: «Судьи остановили игру по правилам. Нам повезло, потому что у «Эвеланш» было всего 40 секунд на финальный штурм»

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Джон Купер прокомментировал удаление «Колорадо» за нарушение численного состава.

«Эвеланш» остались в меньшинстве в конце третьего периода при счете 2:3 в пользу «Лайтнинг».

«Мои слова по прошлому матчу не должны стать продолжением историей. Судьи остановили игру в соответствии с правилами.

Нам повезло, потому что вместо трехминутного штурма на наши ворота у «Колорадо» было всего 40 секунд», – сказал главный тренер «Тампы».

В овертайме пятого матча серии арбитры не зафиксировали нарушение численного состава у хоккеистов «Эвс», а спустя несколько секунд Назем Кадри забил победный гол.

«Колорадо» не смог давить весь матч – и «Тампа» получила нужную свободу. Все остальное сделала разница между Василевским и Кюмпером

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