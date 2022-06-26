Егор Крид – Овечкину: «У нас в России есть такая, мать его, легенда, которой мы гордимся. Брат, спасибо тебе огромное, что ты есть!»

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Егор Крид назвал Александра Овечкина легендой и своим другом. 

Капитан «Вашингтона» посетил празднование дня рождения исполнителя.

Крид участвовал в шоу перед товарищеским футбольным матчем между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), в котором Овечкин стал автором победного гола. 

«Знаете, у меня в детстве был кумир, Джастин Бибер. Как-то он выложил фотографию с Овечкиным и написал «I’m with a legend» («Я с легендой» – прим. Sports.ru). Тогда я понял, что даже для Бибера Овечкин был легендой.

Вышел новый альбом Drake – он там читает про Овечкина. У нас в России есть такая, мать его, легенда, которой мы гордимся. И он еще является моим другом. Брат, спасибо тебе огромное, что ты есть», – сказал Крид.

Видео с речью Крида выложила в сторис инстаграма жена Овечкина Анастасия Шубская.

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