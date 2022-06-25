Алексей Дементьев: «Судейские ошибки присутствуют в финале Кубка Стэнли. Это то, что все обсуждают, но не то, чем славится хоккей»

высказался об ошибках арбитров в финале Кубка Стэнли.

– Текущий финал между «Тампой» и «Колорадо» очень яркий и атакующий. Пока одна команда не выиграла четыре матча, нельзя с уверенностью сказать, кто победит.

В этой серии мы видим все – очень хорошую игру лидеров команд, великолепный хоккей, тактические схемы – большинство и меньшинство, удачи и неудачи, когда шайбы попадают в штангу.

Выиграть три матча – недостаточно, поэтому и дальше есть за чем следить.

В матчах финала Кубка Стэнли присутствуют судейские ошибки – как в одну сторону, так и в другую. Это то, что все обсуждают, но не то, чем славится хоккей. Главное значение имеет то, какие хоккеисты выходят на лед и какую игру они показывают.

– Кто-то считает, что судейство в НХЛ хуже, чем в КХЛ. Вы как считаете?

– Все относительно. Я глубоко уверен, что нельзя сравнивать судейство в КХЛ и в из-за разного уровня игроков и разного принципа взаимоотношений между тренерами, хоккеистами и судьями.

С другой стороны, все люди ошибаются. И игроки, и судьи. В этом заключается интерес и красота хоккея. Есть что посмотреть и что обсудить.

– Считаете, эти судейские ошибки не были критическими?

– Даже после ошибок неизвестно, как сложился бы игровой момент. За исключением, пожалуй, нарушения численного состава.

Но это хоккей и ошибки неизбежны у всех. В свое время было даже, когда победитель определялся с помощью монеты, – сказал агент.

«Колорадо» не смог давить весь матч – и «Тампа» получила нужную свободу. Все остальное сделала разница между Василевским и Кюмпером