Шестеркин о Ротенберге во главе СКА: «Никакого удивления не было. У него всегда были видны задатки тренера»

не удивился тому, что возглавил СКА.

Ротенберг стал главным тренером СКА в начале января. Под его руководством команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

Шестеркин перед отъездом в НХЛ выступал за клуб из Санкт-Петербурга на протяжении 5 сезонов.

«Никакого удивления у меня не было. У него всегда были видны задатки тренера, он хорошо понимает игру, и в целом в этом сезоне он показал хороший результат.

Думаю, в следующем году будет только лучше», – сказал вратарь .

Ротенберг о Шестеркине и «Везине»: «Очень важно, что игроки, в которых мы многое вложили, добиваются таких успехов. Это только начало»

Ротенберг сказал, что Шестеркин вырос в системе СКА. На самом деле за пять лет Игорю так и не дали стать первым номером