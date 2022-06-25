Шестеркин о голевых пасах в плей-офф: «Бродер еще и забивал. Есть к чему стремиться»

высказался о своей результативной игре в плей-офф.

Вратарь в 20 матчах плей-офф сделал 3 результативные передачи.

Рекорд за один розыгрыш Кубка Стэнли был установлен («Нью-Джерси») в 2012 году – 4 передачи.

– Очки у вас пошли, три передачи в плей-офф сделали. Почти что повторили рекорд Мартена Бродера. Вы пасы зряче отдаете или просто отбрасываете шайбу?

– Бродер еще и голы забивал (у него 1 гол и 12 передач в 205 матчах в плей-офф за карьеру – прим. Sports.ru). Мне есть к чему стремиться… Так-то я реально отдаю пасы на ход. Но не буду скрывать, пару раз у меня было такое, что я просто выбрасывал шайбу.

Например, в регулярном чемпионате против «Питтсбурга» выбросил в меньшинстве, и так получилось, что шайба идеально попала на крюк партнеру, а он вышел в ноль. Совпадение. Но все люди подумали: «Ничего себе, парень видит поляну!» – сказал Шестеркин.

Панарин пошутил над Шестеркиным: «Еще бы забивать умел, а так ему цена – 1,5 миллиона пока»

😳Шестеркин чуть не забил за «Рейнджерс» – шайба прошла рядом с пустыми воротами. В его карьере уже были голы