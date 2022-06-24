Гадамчик о том, что чехам не запретили играть в КХЛ: «Сборной нужен каждый хороший хоккеист. Если он предпочитает уехать за деньгами, это его дело»

Теги Сборная Чехии по хоккею Алоис Гадамчик КХЛ Федерация хоккея Чехии Адмирал Политика Рудольф Червены деньги Хоккей

Алоис Гадамчик высказался о том, что чешским хоккеистам не запретили играть в КХЛ.

– Почему вы не запретили игрокам вступать в КХЛ?

– Нам нужен каждый хороший игрок, и если он предпочитает уехать за деньгами и ему там нравится, это его дело. Если он будет правильно играть, чтобы тренер сборной мог его вызвать, я не имею ничего против.

Рудольф Червены направляется во Владивосток, вы не осуждаете его решение?

– Игроки хотят как-то поддержать свои семьи. Но он не собирается бороться с демократией. Он не берет винтовку и не идет стрелять в украинцев, – сказал новый президент Федерации хоккея Чехии.

Хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за сборную Финляндии в следующем сезоне

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