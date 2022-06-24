Гадамчик о том, что чехам не запретили играть в КХЛ: «Сборной нужен каждый хороший хоккеист. Если он предпочитает уехать за деньгами, это его дело»

Алоис Гадамчик высказался о том, что чешским хоккеистам не запретили играть в .

– Почему вы не запретили игрокам вступать в КХЛ?

– Нам нужен каждый хороший игрок, и если он предпочитает уехать за деньгами и ему там нравится, это его дело. Если он будет правильно играть, чтобы тренер сборной мог его вызвать, я не имею ничего против.

– направляется во Владивосток, вы не осуждаете его решение?

– Игроки хотят как-то поддержать свои семьи. Но он не собирается бороться с демократией. Он не берет винтовку и не идет стрелять в украинцев, – сказал новый президент Федерации хоккея Чехии.

Хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за сборную Финляндии в следующем сезоне