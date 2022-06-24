Андрей Кобелев: «Овечкин – настоящий динамовец, очень любит футбол. Если есть возможность сделать какой-то хайп, почему нет?»

Андрей Кобелев высказался о том, что Александр Овечкин сыграет за ФК «Динамо».

Хоккеист примет участие в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня.

«Александр Овечкин – настоящий динамовец. Понятно, что если есть возможность сделать какой-то хайп, провести товарищеский матч, почему нет?

Я знаю, что Александр очень любит футбол. Но не знаю, как это будет выглядеть с юридической точки зрения. Наверное, это все в рекламных целях делается.

Еще раз повторюсь, Овечкин очень любит футбол. Если это возможно, на сегодняшний день это очень хороший ход с точки зрения пиара», – сказал бывший главный тренер московского «Динамо».

Нападающий «Вашингтона» – воспитанник московского ХК «Динамо», он выступал за команду до переезда в Северную Америку.