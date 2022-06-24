Жамнов об Овечкине: «Саша хорошо в футбол играет, проблем у него не будет. Голы, наверное, забьет»

Алексей Жамнов высказался о том, что Александр Овечкин подписал контракт с ФК «Динамо».
Соглашение рассчитано на одну игру.
Хоккеист «Вашингтона» примет участие в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня.
«На один день же. Захотелось – и подписал, что тут. Саша хорошо в футбол играет, проблем у него не будет.
Может ли он забить голы? Приходите и узнаете, наверное, забьет! Это помогает популяризировать хоккей, как и все остальные виды спорта», – сказал главный тренер сборной России по хоккею.
Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» против «Амкала». Под 3-м номером – как когда-то отец