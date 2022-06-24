Якубов о том, сравним ли талант Мичкова с уровнем Овечкина и Ковальчука: «У них разный стиль игры. Александр и Илья в его годы были физически лучше развиты»

поделился мнением о .

– Талант Мичкова сравним с уровнем или в 17-18 лет?

– Сложный вопрос. У них разный стиль игры. Овечкин с Ковальчуком в годы Матвея были физически лучше развиты – это тоже важно.

Матвей быстрый и техничный. Он может создать гол из ничего, он такой хоккейный хитрец. Помните, как он шедевральный гол забил в серии с «Ирбисом» и принес победу нашей команде? Или, например, забил шведам в стиле лакросс, когда его вызвали во взрослую сборную. Не каждый так сможет и, что немаловажно, не каждый на такое осмелится.

В него много труда вложил отец, который с ранних лет с ним занимался, – сказал спортивный директор .