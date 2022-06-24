Тренер «Эдмонтона»: «Все в команде почувствовали вкус плей-офф. Понимаем, что впереди много работы»

Тренер сказал, что игроки команды почувствовали вкус плей-офф в этом году.

«Ойлерс» впервые с 2006 года дошли до финала конференции, где уступили «Колорадо» (0-4).

Вскоре после завершения выступления в плей-офф клуб продлил контракт с Джеем Вудкрофтом на 3 года. Он возглавил «нефтяников» по ходу сезона, сменив уволенного Дэйва Типпета.

«У нас с состоялись продуктивные встречи с игроками. Все в нашей команде почувствовали вкус плей-офф, вкус игры в хоккей в июне. Но я не думаю, что кто-то доволен только этим.

Мы понимаем, что впереди много работы. Это нужно для того, чтобы следующий сезон получился таким, каким мы ожидаем.

Для меня все начинается с дисциплины и подготовки во время отпуска. Я буду очень рад засучить рукава и приступить к работе в сентябре, потому что я действительно верю, что мы можем добиться больших успехов», – сказал Вудкрофт.