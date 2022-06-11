Холланд о будущем Пулюярви: «Мне предстоит разобраться с этим. Думаю, он потерял уверенность в себе»

Генменеджер «Эдмонтона» считает, что потерял уверенность по ходу сезона.

24-летний финский форвард может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. По текущему контракту его кэпхит составляет 1,175 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате 4-й номер драфта НХЛ-2016 набрал рекордные для себя 36 (14+22) очков в 65 матчах при полезности «+22».

В плей-офф в его активе оказалось только 3 (2+1) балла в 16 матчах.

«Его будущее – это тот вопрос, с которым мне предстоит разобраться.

Во второй половине сезона он столкнулся с трудностями. Я думаю, что он потерял уверенность в себе. Сначала он был в топ-6, а потом выпал оттуда», – сказал .

Пулюярви выбыл на 4-6 недель из-за травмы плеча. Форвард «Эдмонтона» может стать ограниченно свободным агентом