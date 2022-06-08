«Кэйн оказал большое влияние на «Эдмонтон». Но в этом мире все упирается в потолок зарплат». Генменеджер «Ойлерс» о контракте с Эвандером

Генеральный менеджер заявил о желании сохранить .

«Понятно, что он неограниченно свободный агент. Заинтересован ли я в его возвращении? Да.

Думаю, он оказал большое влияние на нашу команду, и не только своим умением забивать, но и настроем. Мне показалось, что у него с Макдэвидом прекрасное взаимопонимание.

А могу ли я его сохранить? Я не ожидаю, что он продолжит играть за два миллиона в следующем сезоне. Я не знаю, какой будет его зарплата. Мне нужно поговорить с его агентом Дэном Мильштейном, нужно пройти через определенный процесс и принять решения.

Но в этом мире все упирается в потолок зарплат. Нельзя просто вывалить гору денег и дойти до 100-110 млн долларов», – сказал Холланд.

30-летний форвард забросил 13 шайб в 15 матчах «Ойлерс» в плей-офф. С его статистикой можно ознакомиться здесь.