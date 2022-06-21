«Эдмонтон» подтвердил продление контракта с главным тренером Вудкрофтом до 2025 года

подписал новый контракт с главным тренером команды.

Канадский клуб подтвердил продление соглашения с 45-летним до конца сезона-2024/25.

Вудкрофт возглавил «Эдмонтон» в феврале, заменив уволенного Дэйва Типпета.

45-летний специалист вывел «Ойлерс» в финал Западной конференции. Клуб дошел до такой стадии плей-офф впервые с 2006 года.

Вудкрофт работает в системе «Эдмонтона» с 2015 года. Он был ассистентом главного тренера, а также возглавлял «Бейкерсфилд» – фарм-клуб «нефтяников» в АХЛ.