«Эдмонтон» подтвердил продление контракта с главным тренером Вудкрофтом до 2025 года

Теги Эдмонтон НХЛ Джей Вудкрофт Хоккей

«Эдмонтон» подписал новый контракт с главным тренером команды.

Канадский клуб подтвердил продление соглашения с 45-летним Джеем Вудкрофтом до конца сезона-2024/25.

Вудкрофт возглавил «Эдмонтон» в феврале, заменив уволенного Дэйва Типпета.

45-летний специалист вывел «Ойлерс» в финал Западной конференции. Клуб дошел до такой стадии плей-офф впервые с 2006 года. 

Вудкрофт работает в системе «Эдмонтона» с 2015 года. Он был ассистентом главного тренера, а также возглавлял «Бейкерсфилд» – фарм-клуб «нефтяников» в АХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные