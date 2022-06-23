Главный арбитр КХЛ о победной шайбе «Колорадо»: «Нарушение численного состава было, но гол засчитан по правилам. Нужно было раньше свистеть»

Алексей Анисимов считает, что гол «Колорадо» в матче с «Тампой» был засчитан по правилам.

Во время взятия ворот в овертайме на площадке находились шесть полевых игроков «Эвеланш».

Счет в финальной серии Кубка Стэнли – 3-1 в пользу «Колорадо».

– На ваш взгляд, при шайбе «Колорадо» в овертайме было нарушение численного состава?

– Там было нарушение численного состава, но это никак не относится к заброшенной шайбе. Эпизод случился раньше, чем был забит гол.

– То есть гол был засчитан по правилам?

– Да, сам гол засчитан по правилам. Акцент надо делать не на том, что шайбу надо отменять, а на том, что нужно было раньше свистеть из-за шести человек.

Сначала было нарушение численного состава, но потом хоккеист покинул площадку и не принимал участие в игре. Когда Назем Кадри забивал, у «Колорадо» уже было пять человек на льду. Такой момент в НХЛ не попадает под протокол просмотра. К сожалению, несчастный случай для судей.

– Для судей то, что они пропустили нарушение численного состава, – грубая ошибка?

– Не очень этично говорить про коллег. Цену этой ошибки все прекрасно понимают, – сказал главный арбитр КХЛ.

НХЛ о победном голе «Колорадо» в матче с «Тампой»: «Судьи сообщили, что не увидели нарушения численного состава»

Кажется, у «Тампы» все плохо: чемпионы пропустили нелепые шайбы и вот-вот лишатся титула. Купер негодует из-за засчитанного гола в овертайме