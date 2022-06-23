Кадри о словах Купера про гол «Колорадо» в овертайме: «Шайба попала в ворота. Конец истории»

отреагировал на слова о победной шайбе в 4-м матче финала плей-офф.

Автором решающего гола в игре с «Тампой» (3:2 ОТ, 3-1 в серии) был Кадри. Во время взятия ворот на площадке находились шесть полевых игроков «Эвеланш».

Тренер «Тампы» отметил, что игра должна была продолжаться.

«Я не совсем понимаю, о чем он думает, почему гол не должны были засчитывать.

Я имею в виду, что это немного сбивает меня с толку. Шайба попала в ворота. Конец истории. Не знаю, почему он это сказал», – сказал Кадри.

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Кажется, у «Тампы» все плохо: чемпионы пропустили нелепые шайбы и вот-вот лишатся титула. Купер негодует из-за засчитанного гола в овертайме