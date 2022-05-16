Бержерон не уйдет в другой клуб НХЛ: «Я был в «Бостоне» всю карьеру. Мне нужно время, чтобы подумать о многих вещах»

Капитан «Бостона» не уйдет в другой клуб .

36-летний центрфорвард не имеет контракта на следующий сезон. Летом он может стать неограниченно свободным агентом.

Канадец ответил на вопрос, рассматривает ли он переход в другую команду НХЛ этим летом.

«Нет. Я был в всю карьеру. Очевидно, это особое место для меня.

Сейчас я не думаю об этом. Мне просто нужно взять время и собраться», – сказал канадец.

Также Бержерона спросили, планирует ли он выступать в следующем сезоне и последующих.

«Я не знаю, если честно. Думаю, мне просто нужно больше времени. Мне понадобится время, чтобы подумать о многих вещах и найти лучшее решение для себя и своей семьи», – сказал хоккеист.

Бержерон выступает за «Бостон» с 2003 года. Он занимает 3-е место в истории «Брюинс» по числу матчей в регулярных чемпионатах (1216) и 4-е – по количеству набранных очков (982).

Его средняя зарплата по контракту, срок действия которого истекает в июле, составляет 6,875 миллиона долларов.