Ландескуг подписал контракт с «Колорадо» на 8 лет с кэпхитом 7 млн долларов

подписал новый контракт с капитаном команды .

Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на 8 лет, а его средняя зарплата составит 7 миллионов долларов (общая сумма контракта 56 млн долларов).

В минувшем сезоне швед набрал 52 (20+32) очка в 54 матчах регулярного чемпионата. В Кубке Стэнли добавил 13 (4+9) баллов в 10 играх.

За «Эвеланш» 2-й номер драфта НХЛ-2011 выступает с сезона-2011/12. В 687 матчах в НХЛ у него 512 (218+294) очков, в Кубке Стэнли – 49 игр и 45 (16+29) баллов.

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 5,57 млн долларов за сезон.

«Тот момент, которого все так ждали... О, капитан, мой капитан! Еще 8 лет с Ландескугом!» – говорится в сообщении в твиттере «лавин».

The moment you have all been waiting for...Oh Captain, my Captain!



8 more years of Landeskog!#GoAvsGo pic.twitter.com/8S6GAuEQO9