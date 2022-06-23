Гендиректор «Трактора»: «Не верю, что у Вилла негативное отношение к клубу. Легионеры столкнулись с большим давлением в своих странах»

прокомментировал высказывания .

Ранее чешский вратарь выразил надежду, что ему не придется возвращаться в КХЛ против воли.

– Подтверждаю то, что легионеры «Трактора» столкнулись с большим давлением в своих странах. Надо отдать им должное, что они остались с командой в плей-офф, несмотря на это, и помогли ей завоевать бронзовые медали. Тогда мы в клубе отнеслись к их решению с большим уважением. Для нас было очень важно сохранить целостность команды в плей-офф.

Ребята очень сильно переживают за свои семьи. Контракты с чешскими игроками приостановлены на год, то есть мы перенесли действие соглашения на следующий сезон.

Если говорить насчет их возвращения в «Трактор», мы обсуждали эту тему и пришли к мнению, что все будет зависеть от политической обстановки. Это решение станем принимать в будущем совместно.

– Болельщики «Трактора» нашли заявления Вилла обидными…

– Я не верю, что у Романа какое-то негативное отношение к клубу «Трактор». Знаю, насколько профессионально он относился к своей работе. Челябинские болельщики, можно сказать, его носили на руках, и он понимал это, – сказал генеральный директор .

Вилл о КХЛ: «Надеюсь, мне не придется возвращаться туда против воли. Главное – пусть все это закончится и в мире воцарится порядок»