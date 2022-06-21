Джон Купер: «Сын сказал: «Папа, первый матч – на «3 с плюсом», второй – «двойка», третья – «четверка». «Тампа» двигается в правильном направлении»

рассказал, как его сын оценивает игру «Тампы» в финале Кубка Стэнли.

Главному тренеру «Лайтнинг» задали вопрос относительно того, насколько команде в третьем матче серии с «Колорадо» удалось сыграть так, как ей хотелось.

«Как сказал мой сын: «Папа, первый матч был на уровне «3 с плюсом», второй – «двойка». Третью игру он оценил на «четверку». Так что наша команда двигается в правильном направлении», – сказал Купер.

«Тампа» проиграла «Эвеланш» со счетом 3:4 в овертайме в первой игре серии, во второй – уступила крупно 0:7.

В третьем матче «Лайтнинг» победили со счетом 6:2, сократив счет в серии – 1-2.

«Тампа» вернулась к схемам из финала Востока, но помогло не это. «Колорадо» без фирменной энергетики – готовое блюдо для «молний»