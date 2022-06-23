Макар сделал 20-ю передачу в одном плей-офф и делит с Хейсканеном 4-е место в истории среди защитников

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Эл Макиннис Брайан Лич Пол Коффи Миро Хейсканен Кэйл Макар Хоккей

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар сделал голевую передачу в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 3-1 в серии).

Это 20-й результативный пас канадца в текущем плей-офф, и он вышел на 4-е место в истории среди защитников, сравнявшись с Миро Хейсканеном, на счету которого 20 ассистов за «Даллас» в розыгрыше-2020.

Рекордсмен – Пол Коффи с 25 передачами за «Эдмонтон» в 1985 году.

В топ-3 также входят Эл Макиннис (экс-«Калгари») – 24 паса в 1989-м и Брайан Лич (экс-«Рейнджерс», 23 в 1994-м).

Всего в 18 матчах текущего Кубка Стэнли на счету Макара 27 (7+20) баллов, и он вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров, опередив форварда «Тампы» Никиту Кучерова (26 очков).

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